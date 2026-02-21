Lecce-Inter, Bastoni fischiato ad ogni tocco ma Chivu lo incoraggia: “Non ci pensare”
Fin dai primi minuti della sfida in corso allo stadio Via del Mare tra Lecce e Inter, i tifosi di casa hanno iniziato a fischiare con insistenza il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni. Un atteggiamento che ha colto di sorpresa anche la panchina dell’Inter, riferisce Dazn.
Con ogni probabilità ai sostenitori giallorossi non è andato giù quanto accaduto contro la Juventus, quando una simulazione del difensore aveva portato all’espulsione di Kalulu. Nonostante il clima ostile, dalla panchina è arrivato il sostegno al giocatore: “Bravo Ale, non ci pensare”, l’incoraggiamento da parte di Chivu.
Ex Prep. atletico Napoli: "Infortuni? Gestione e stile, con Conte è battaglia: pressing, ripartenze..."
