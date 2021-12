Atalanta, seduta pomeridiana verso il Napoli: differenziato per un nerazzurro

Prosegue al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla partita di sabato sul campo del Napoli. Allenamento al pomeriggio per i nerazzurri: lavoro differenziato per Lovato, terapie per Gosens. Domani, venerdì 3 dicembre, è già tempo di rifinitura, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, con una seduta pomeridiana che precederà la partenza per Napoli.