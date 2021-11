Atalanta, stampa colombiana distrugge Zapata e Muriel: uno senza carattere, l'altro appesantito

Solo un 0-0 deludente per la Colombia contro il Paraguay, risultato che in parte complica il cammino dei Cafeteros verso Qatar2022. Fra i giocatori maggiormente al centro della critica c'è la coppia dell'Atalanta Duvan Zapata e Luis Muriel. Queste le valutazioni di El Heraldo sui due attaccanti colombiani del club bergamasco:

Luis Muriel 4 - Titolare, si vede che non sta bene fisicamente. Ha difficoltà ad entrare in partita e quelle poche volte che cerca di partecipare sembra appesantito, senza ritmo e senza velocità.

Duvan Zapata 4 - Entrato a inizio secondo tempo, continua a mancargli quel carattere, quella forza e quello spunto competitivo che dimostra di avere all'Atalanta. Unico spunto, la giocata sul finale che per poco trova il gol. Per il resto, la stessa passività e mancanza di voglia di mettersi in gioco di sempre.