Attaccanti in stato di grazia: con l'Udinese tocca di nuovo a Lozano

E' già giornata di vigilia per il Napoli. La squadra di Gattuso domani riceverà l'Udinese, ormai praticamente salva, con l'obiettivo di ripetere la prestazione dominante offerta contro lo Spezia e provare a blindare l'attuale quarto posto Champions ottenuto dopo lo scontro diretto tra Milan e Juventus. Il tecnico del Napoli - contro una squadra spesso molto coperta e chiusa nella propria trequarti - proverà ad ottenere di nuovo il massimo in particolare dal proprio reparto avanzato, scatenato nell'ultimo periodo: a partire da Osimhen, che dopo l'ultimo infortunio viaggia ad un gol ogni 79' ed è riuscito a far passare in secondo piano anche il problema alla caviglia di Mertens (che salterà la sfida e verrà valutato giorno dopo giorno in vista della Fiorentina), senza dimenticare Insigne e Zielinski con una continuità straordinaria, uno strepitoso Politano, ma anche Lozano che contro lo Spezia ha raggiunto la doppia cifra (come il nigeriano).

Proprio il messicano potrebbe ritrovare una maglia da titolare domani nell'ottica anche dell'alternanza per l'infrasettimanale. Gattuso proverà a far valere infatti anche una rosa più lunga oltre che più qualitativa. Oltre al messicano, con Politano eventuale arma nel secondo tempo insieme a Petagna, potrebbe esserci un'occasione dal primo minuto anche per Mario Rui a sinistra per Hysaj, e non è da escludere una maglia da titolare a sorpresa per Bakayoko - anche se negli equilibri di squadra sembra difficile rinunciare a Demme - o per Ospina, da giorni in gruppo e che scalpita per riprendere l'alternanza con Meret. Il Napoli dunque sembra nelle migliori condizioni psico-fisiche per un'altra finale a tutti gli effetti nella corsa Champions.