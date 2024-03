Attenzione ai cartellini verso Napoli-Atalanta: in totale 7 diffidati rischiano la squalifica

Attenzione ai cartellini verso Napoli-Atalanta, big-match che aprirà la giornata di campionato al rientro dopo la sosta per le nazionali.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Attenzione ai cartellini verso Napoli-Atalanta, big-match che aprirà la giornata di campionato al rientro dopo la sosta per le nazionali. Sono 7 in tutto i giocatori a rischio per le due squadre. Per i partenopei sono in diffida Mazzocchi, Ngonge e Rrahmani e quindi in caso di giallo questa sera contro l'Inter salteranno la sfida contro i bergamaschi. Nella squadra di Gasperini invece l'elenco è più ampio e riguarda tutti giocatori centrali: si tratta di De Roon, Hateboer, Lookman, Zappacosta. In caso di giallo quest'oggi contro la Fiorentina niente trasferta al Maradona.