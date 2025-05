Febbre Napoli-Genoa: oltre 40mila in fila per vendita libera, ma è tutto sold out!

La speranza è l'ultima a morire. Anzi, era. Il Napoli alle 15 ha pubblicato sui social un post in cui annunciava la presenza degli ultimi biglietti disponibili per la partita col Genoa dell'11 maggio al Maradona. Quelli per la vendita libera, per chi non è possessore di Fidelity Card. Come da annuncio, la vendita libera partiva proprio alle 15 di oggi, venerdì.

Sul web nel giro di pochi minuti erano in coda già 40mila persone speranzose di un posto. Hanno atteso anche più di un'ora per entrare ma i biglietti sono finiti subito. Anche perché quelli rimasti erano davvero pochi. Adesso è sold out davvero.