Attenzione al carattere della Juventus: in Europa solo il Psg è imbattuto come i bianconeri

Il Napoli sfida la Juventus per restare in testa alla classifica, ma per farlo dovrà togliere lo zero dalla colonna delle sconfitte dei bianconeri che finora non hanno mai perso in campionato. L'ha sottolineato a più riprese anche Antonio Conte in conferenza stampa per dare un'ulteriore motivazione alla sua squadra anche se il divario di 13 punti è ampio e dovuto ai tanti pareggi della squadra di Thiago Motta.

L'imbattibilità della Juventus però non è da sottovalutare ed è sinonimo anche di valori caratteriali nel restare sempre dentro le partite. La Juventus infatti è una delle sole due formazioni ancora imbattuta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, assieme al Paris Saint-Germain (14 vittorie e 4 pareggi per i parigini).