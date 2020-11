Attesa per il nuovo Dpcm: il coprifuoco può scattare dalle 18, i dettagli

Riparte di prima mattina la trattativa per gli ultimi dettagli al nuovo Dpcm per l’emergenza Coronavirus, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare tra stasera e domani 3 novembre. L’idea del governo è stabilire poche regole e chiare per permettere alle Regioni di decidere in autonomia, ma con criteri omogenei a livello nazionale. Per esempio sul coprifuoco, oggi previsto solo in alcune regioni, che sarà definito tra le 20 e le 21, ma con la possibilità di anticiparlo alle 18 per le zone ritenute più a rischio e la conseguente chiusura di tutte le attività per quell’ora.