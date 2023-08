Augsburg, altro impegno prima del Napoli: stasera in amichevole c'è la Salernitana

Un'altra amichevole per l'Augsburg prima del test di domani a Castel di Sangro contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Un'altra amichevole per l'Augsburg prima del test di domani a Castel di Sangro contro il Napoli. Questa sera alle ore 20:30 i tedeschi affronteranno la Salernitana all'Arechi, per il match valevole per la seconda edizione del Trofeo Angelo Iervolino. La Bersagliera farà le prove generali, ripartendo dalle vecchie certezze a causa di un mercato estivo che al momento ha regalato solo l’estremo difensore Costil. Il tecnico lusitano si affiderà al consueto 3-4-2-1, dando minutaggio ai pilastri della scorsa stagione. Davanti a Costil, spazio per Lovato, Gyomber e Pirola, con Sambia e Bradaric sulle fasce. In mezzo al campo spazio al tandem Lassana Coulibaly-Bohinen, impegnati a guardare la spalle al tandem Kastanos-Candreva. Unica punta Botheim, il solo centravanti di ruolo a disposizione dopo l’addio di Valencia e le condizioni non ancora ottimali di Boulaye Dia.

Il senegalese si è rivisto ieri in ritiro a Fiuggi dopo aver usufruito di un permesso di 48 ore per “motivi strettamente personali”. Oltre a Dia, out anche Daniliuc, Mazzocchi e Bronn, così come Bonazzoli e Sepe.