Auriemma su Sportmediaset: "Ancelotti deve approfittare della sosta per sistemare la difesa"

Nel suo editoriale per Sportmediaset il giornalista Raffaele Auriemma scrive: "Certe soste giungono a proposito. Per riordinare le idee, individuare le criticità e trovare, soprattutto quello, le soluzioni. Spetta ad Ancelotti capire come permettere a questa squadra, potenziata a sufficienza nell’ultima campagna acquisti, di rendere come ci aspetta, senza le sbavature emerse nel doppio confronto con Fiorentina e Juventus. E, proprio come un anno fa, potrebbe essere rivisto l’assetto tattico della squadra. Il 4-3-1-2 è troppo rischioso, per le caratteristiche tanto offensive di centrocampisti come Zielinski e Fabian Ruiz e per la condizione atletica, non ancora ottimale, di Allan. La logica imporrebbe di attrezzare il Napoli con il 4-3-3 che, grazie a Sarri, aveva esaltato tutta quanta la rosa azzurra".