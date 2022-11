Austria-Italia, probabili formazioni Sky: Donnarumma per Meret, titolari gli altri 3 del Napoli

L’Italia di Roberto Mancini affronterà domani in amichevole l'Austria alle 20:45 all’Ernst Happel Stadion di Vienna.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia di Roberto Mancini affronterà domani in amichevole l'Austria alle 20:45 all’Ernst Happel Stadion di Vienna. Secondo quatto riferito da Sky Sport, Mancini sembra intenzionato a confermare il 3-4-3. In porta è pronto a tornare dal 1' Donnarumma al posto di Meret. In difesa spazio a Gatti, Scalvini e Acerbi. La mediana sarà composta da Barella e Verratti, sulle corsie esterne i ci saranno Di Lorenzo e Dimarco. In attacco pronto il tridente formato da Politano, Raspadori e Grifo.