Autogol di Rrahmani, ma Pairetto annulla dopo il check al VAR: c'era fuorigioco

Al 32' il Cagliari va in rete: Gaetano calcia teso in area, Rrahmani prova l'intervento di testa nel tentativo di anticipare Lapadula ma insacca nella propria porta. Dopo il gol lungo controllo in sala VAR per la posizione irregolare di Lapadula che partecipa attivamente all'azione. Richiamato Pairetto all'On Field Review che annulla il vantaggio rossoblù.