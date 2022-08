"Avete fatto 45 falli solo nel primo tempo, seduti!", Spalletti contro la panchina dell'Espanyol

Dopo un fallo del Napoli, isolato, tutta la panchina dell'Espanyol è scattata in campo non si sa per quale motivo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopo un fallo del Napoli, isolato, tutta la panchina dell'Espanyol è scattata in campo non si sa per quale motivo. Spalletti non ha digerito l'atteggiamento anti-sportivo degli avversari: "Avete fatto 45 falli solo nel primo tempo, seduti!"