TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Undici minuti per la doppietta: André Frank Zambo-Anguissa si prende il Napoli sulle spalle in un avvio perfetto contro il Torino. Al Maradona è già 2-0. Fa tutto da solo il mediano del Napoli che parte da centrocampo, trova un'autostrada all'area avversaria e fredda Milinkovic-Savic per il raddoppio partenopeo