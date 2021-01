Bakayoko al 90'! Il Napoli vede i fantasmi e poi può gioire allo scadere!

Solita partita dai mille risvolti psicologici di un Napoli poco tranquillo, ma stavolta gli azzurri possono gioire! Il Napoli la sblocca su rigore con Insigne, poi Musso gli nega due volte il raddoppio e Rrhmani lancia in porta Lasagna per l'1-1. Da quel momento il Napoli va in tilt, subendo ripartenze a ripetizione. Nella ripresa Insigne fallisce una comoda occasione, Meret è costretto agli straordinari ma nel finale - quando sembra profilarsi il pari - Bakayoko su angolo regala una vittoria che può significare tantissimo a livello psicologico.