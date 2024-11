Video Bambino tifoso del Napoli piange: il gesto di Lukaku gli fa tornare il sorriso

Bellissima scena all'esterno del Training Center di Castel Volturno. Alcuni giocatori del Napoli si sono fermati coi tifosi per foto e autografi. Tra questi c'era anche Romelu Lukaku che, sempre molto disponibile, ha restituito un sorriso a un bimbo che stava piangendo in quel momento. Poi autografo sulla sua maglia, foto e sorrisi per il giovanissimo tifoso del Napoli. Ecco il video di Daniele Rodia: