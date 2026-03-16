Banda, dalla paura alla gioia più grande: la nascita della sua prima figlia

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Dalla paura alla gioia nel giro di poche ore per Lameck Banda. L’esterno del Lecce ha vissuto una domenica intensa: durante la partita Napoli-Lecce si è improvvisamente accasciato al suolo, facendo scattare l’allarme. Soccorso dallo staff sanitario, è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli per gli accertamenti.

Fortunatamente gli esami effettuati nella mattinata successiva hanno dato esito negativo e il calciatore è stato subito dimesso. Lo stesso Banda ha rassicurato tutti con un messaggio su Instagram, ringraziando per il sostegno ricevuto e spiegando di stare bene.

La giornata si è poi trasformata in una festa: rientrato a Lecce, il giocatore ha potuto assistere alla nascita della sua prima figlia, Rumi Ezlyn. Una domenica iniziata con grande apprensione e conclusa con la gioia più grande.