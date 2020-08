Barcellona, Bartomeu annuncia: "Messi vuole finire la carriera qui. Sarà il pilastro del nuovo corso"

Dopo l'eliminazione dalla Champions League con la pensatissima sconfitta per l'8-2 contro il Bayern Monaco e il conseguente esonero di Setien, il Barcellona è all'inizio di nuovo corso. Il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu ha parlato del nuovo progetto e del futuro di Leo Messi in un'intervista a Barça TV: "Leo vuole finire la carriera al Barcellona. Koeman lo considera un pilastro fondamentale del progetto. Messi ha un contratto fino al 2021 e sa che c'è un nuovo progetto, un nuovo allenatore (Koeman, ndr). Non ho dubbi. Resterà sicuramente. Adesso siamo tutti delusi, ma la novità ci incoraggerà". Dopo i rumors degli scorsi giorni è arrivata una presa di posizione netta, da parte del massimo esponente del Barcellona, che forse chiude in maniera definitiva ogni possibilità di vedere l'argentino con un'altra maglia.