Barcellona, continuano i tagli agli ingaggi: i prossimi in lista sono Coutinho e Griezmann

Prosegue il processo di contenimento dei costi in casa Barcellona: dopo aver trovato l'accordo con Gerard Piqué per la decurtazione dello stipendio, il club è in trattativa con Busquets, Jordi Alba e Sergi Roberto per arrivare alla stessa soluzione. La lista ad ogni modo continuerà e secondo quanto riportato da Sport i prossimi convocati saranno Philippe Coutinho e Antoine Griezmann, ossia i due giocatori dall'ingaggio più alto di tutta la rosa. La questione non riguarderà i nuovi acquisti, che hanno già accettato in principio accordi a condizioni decisamente inferiori al resto della squadra.