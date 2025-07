Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, per Nunez si muove Aurelio"

vedi letture

"Voi Mondiale, noi Ibiza!". Titola così questa mattina il Corriere dello Sport, il merito all'eliminazione della Juventus dal Mondiale per Club agli ottavi di finale per mano del Real Madrid. Kolo Muani sbaglia, Blancos nelle prime 8: Tudor si consola con David. Il francese ex PSG e Yildiz spaventano gli spagnoli in partenza, nella ripresa decide Garcia (1-0). Comolli accelera per il canadese ex Lille, offerta anche per Wesley.

Spazio anche all'altra italiana presente nella rassegna iridata e fuori anch'essa agli ottavi. Il titolo è il seguente: "L'Inter si spacca, Inzaghi ride". Per il Napoli si parla dell'incontro tra De Laurentiis e Ramadani per provare a sbloccare l'affare Darwin Nunez con il Liverpool.