Barcellona, è fatta per Szczesny: domani le visite mediche

Giocare per il Barcellona a nemmeno un mese di distanza dal ritiro...si può. È la trattativa flash di mercato nata per Wojciech Szczesny poco dopo l'infortunio di Marc-Andre Ter Stegen, estremo difensore blaugrana che ha subito la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro. Il club catalano è alla spasmodica ricerca di un rimpiazzo del tedesco, che rimarrà fuori almeno otto mesi, e tra i profili vagliati è spiccato proprio il nome dell'ex Juventus che ha appunto smesso i panni da calciatore da poco tempo.

Eppure, quando un club illustre come il Barcellona bussa alla porta è difficile tapparsi le orecchie e ignorare le avance. Ed è proprio quello che è successo a Szczesny che per altro, secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti dal portale Meczyki.pl, sembrerebbe abbia raggiunto un accordo con il Barça. La negoziazione procede da diversi giorni e l'affare sarebbe molto vicino alla conclusione. Se non accadrà nulla di imprevisto, l'ex Juve diventerà il nuovo portiere del Barcellona.

Giovedì prossimo - si legge - sono previste le visite mediche che, come di consueto, precedono il momento degli autografi sul contratto che lo legherà ai blaugrana. Contratto che dovrebbe prevedere un anno di permanenza a Barcellona per Szczesny. Per un infortunio così grave come quello di Ter Stegen il Barcellona effettuerà un trasferimento d'emergenza e, in base alle regole vigenti, avrà a disposizione l'80% dell'ingaggio del tedesco.