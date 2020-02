Barcellona in volo verso Napoli: controlli a Capodichino per l'allerta CoronaVirus

Il Barcellona è partito in mattinata con direzione Napoli. La squadra blaugrana è attesa nelle prossime ore all’aeroporto di Capodichino, dove verrà sottoposta a tutte le procedure imposte dal Governo per l'allerta CoronaVirus esplosa nel nostro paese. Tutti i tesserati saranno sottoposti a scansione termica e, in caso di anomalie, accompagnati in ospedali per ulteriori accertamenti.