Barcellona, preoccupano le condizioni di Ansu Fati: non ha recuperato al 100%

Cresce la preoccupazione in casa Barcellona per le condizioni di Ansu Fati. Il giocatore non ha infatti pienamente recuperato dai problemi fisici accusati nelle ultime stagioni, cosa confermata anche dal fatto che il ct spagnolo Luis Enrique non gli ha concesso nemmeno un minuto in Nations League pur avendolo convocato. Come riportato da Sport, la preoccupazione è reale: il giocatore si è sottoposto a diverse prove fisiche che hanno dimostrato come i suoi parametri fisici e atletici non siano più gli stessi. Dopo gli infortuni, l’attaccante ha perso resistenza, esplosività, velocità e potenza.

Ansu Fati si è sottoposto a ben quattro operazioni chirurgiche e ha poi deciso, in accordo con i medici, di non sostenerne una quinta, preferendo un trattamento conservativo che però non ha dato i risultati sperati.