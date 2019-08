Barcellona verso il top per la doppia sfida al Napoli: vittoria al Gamper contro l'Arsenal senza Messi

Il Barcellona conquista il Trofeo Gamper. Al Camp Nou, nel giorno della presentazione della squadra per la nuova stagione, i blaugrana battono 2-1 l'Arsenal. Aubameyang (36') manda al riposo in vantaggio i Gunners, poi nella ripresa la rimonta dei catalani con un'autorete di Maitland-Niles (69') e il sigillo di Suarez al 90', entrato nella ripresa. Solo panchina invece per Messi, Arthur, Vidal e Coutinho.