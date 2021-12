Barcellona, Xavi con gli uomini contati: 15 indisponibili per il Maiorca

Domenica 2 gennaio Il Barcellona, per la 19ª giornata della Liga, sarà di scena sul campo del Maiorca. Una sfida, questa, per la quale Xavi, tecnico dei catalani avrà i giocatori contati. Al punto tale che, come riporta il Mondo Deportivo è già possibile stilare l’undici titolare. Eccolo, ovviamente schierato con il 4-3-3: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric, Mingueza; Nico, De Jong, Riqui Puig; Abde, Jutglà e Coutinho.

Questi tutti gli indisponibili del blaugrana:

Gavi e Sergio Busquets squalificati.

Pedri, Ansu Fati, Braithwaite, Depay e Sergi Roberto infortunati.

Jordi Alba, Lenglet, Dani Alves, Balde, Umtiti, Dembélé positivi al Covid-19.

Demir in uscita e Ferran Torres ancora non registrato in Federazione dopo il suo acquisto dal Manchester City.