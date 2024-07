Bari, doppietta e infortunio per Sgarbi: sfortunato l'attaccante del Napoli

vedi letture

Seconda uscita stagionale in amichevole per il Bari che batte agilmente i dilettanti della Folgore Delfino Curi Pescara, club che milita in Eccellenza, per 15-1. Unica nota stonata l'infortunio alla caviglia per il neo acquisto Lorenzo Sgarbi, autore di una doppietta, che sarà valutato nei prossimi giorni. Questo quanto si legge sul sito del club biancorosso:

Gruppo impegnato questa mattina in circuiti di mobilità articolare, rapidità e lavoro specifico sui calci piazzati. Nel pomeriggio, sul terreno del 'Comunale' di Roccaraso, seconda uscita stagionale dei biancorossi contro la Folgore Deflino Curi Pescara, formazione militante nel campionato di Eccellenza abruzzese.

Mister Longo conferma i 10/11 scesi inizialmente in campo nella sfida contro il San Giovanni Teatino, inserendo Scheidler al posto di Akpa-Chukwu in avanti, supportato da Sibilli e Sgarbi; in mediana Favasuli a destra, Dorval a sinistra, Maiello e Benali al centro, con linea a tre davanti a Pissardo composta da Pucino, Vicari e Obaretin.

Bari-Folgore Delfino Curi Pescara 15-1

Marcatori: 4'pt e 21'pt Favasuli (B), 7'pt Dorval (B), 24'pt e 34'pt Sgarbi (B), 38'pt Sibilli (B), 39'pt Shyti (F), 2'st, 7'st, 10'st e 24'st Akpa-Chukwu (B), 9'st, 14'st e 27'st Manzari (B), 29'st e 34'st rig. Bellomo (B)

Bari pt (3-4-2-1): Pissardo, Pucino (c), Vicari, Obaretin, Favasuli, Benali, Maiello, Dorval, Sibilli, Sgarbi (42'pt Morachioli), Scheidler

Bari st (3-4-2-1): De Giosa, Zuzek, Astrologo, Matino, Oliveri, Maita (c), Lulic (36'st Scafetta), Ricci, Manzari, Bellomo, Akpa-Chukwu

A disp.: Pellegrini, Achik. All. M. Longo

Folgore Delfino Curi Pescara (4-3-1-2): Pierandrei, Sabatini (c), D'Antonio, Blando, Aruffo, Ciafardini, Shyti (43'pt Merola), Martella A., Scotti, Olivi, Andreassi. Entrati nel corso del secondo tempo: Salvio, Costanzo, Candeloro, D'Andrea, Dellelce, Di Stanislao, Finocchio, Tulimiero, Della Rovere, Scordella, Martella D., Gambone, Barbetta, D'Angelis, Menna, D'Amico, Tondo. All. Guglielmo Bonati

Arbitro: Sig. Matteo Cavacini (Lanciano); assistente: Sig. Stefano Carchesio (Lanciano) e Sig. Nicola Giancristofaro (Lanciano)

Angoli: 3-0

Note: al 42'pt Sgarbi costretto al cambio per infortunio alla caviglia; 43'pt Shyti costretto al cambio per infortunio alla caviglia

Campo sportivo Comunale, Roccaraso, leggermente nuvoloso 30°C, presenti circa 150 tifosi