Basta l'1-1 contro l'Irlanda a Trieste: azzurrini qualificati agli Europei U21

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - L'Italia Under 21 pareggia 1-1 a Trieste con l'Irlanda e si qualifica direttamente per la fase finale degli Europei di categoria in programma in Slovacchia dall'11 al 28 giugno del 2025. Gli azzurri di Carmine Nunziata guidano il Gruppo A di qualificazione con 22 punti. Alla rete di Casadei per gli azzurrini al 23' ha risposto Moran al 21' del secondo tempo. L'Italia ha fallito anche un rigore con Gnonto al 37' del primo tempo. (ANSA).