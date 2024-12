Ufficiale Battuti Buongiorno e gli altri: è Kean il giocatore del mese di novembre in Serie A

vedi letture

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Fiorentina Moise Kean.

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Fiorentina Moise Kean. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Fiorentina-Cagliari, in programma domenica 8 dicembre 2024 alle ore 12.30 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

I voti dei tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Moise Kean, che ha superato campioni del calibro di Buongiorno (Napoli), Dimarco (Inter), Lookman (Atalanta), Thuram (Juventus) e Zaccagni (Lazio).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 11ª alla 13ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“In questa stagione Moise Kean ha raggiunto la piena maturità, esprimendosi su livelli altissimi, in linea con il grande talento che gli è sempre stato riconosciuto, premiando la scelta del Club di affidargli la piena responsabilità dell’attacco viola - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Le 5 reti realizzate nel solo mese di novembre hanno guidato la Fiorentina nelle zone più nobili della Serie A, oltre a valergli oggi il secondo posto in una classifica marcatori che si prospetta avvincente come tutto il campionato”.