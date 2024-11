Belgio-Italia, le ultime di formazione: la decisione di Spalletti sui napoletani

Ultime di formazione per quel che riguarda il Belgio che questa sera affronterà l'Italia in Nations League allo stadio Re Balduino, impianto che per l'occasione sarà esaurito in ogni settore. Come confermato dal ct Domenico Tedesco in casa Belgio si deve far fronte all'emergenza infortuni e proprio per questo, spiega HLN, la formazione che affronterà gli azzurri potrebbe prevedere alcune sorprese.

Nello specifico il difensore De Cuyper, autore di uno dei due gol nel 2-2 dell'andata, dovrebbe essere avanzato e agire da ala sinistra con Bakayoko sull'out destro e Romelu Lukaku al centro dell'attacco. Nel ruolo di terzino sinistro ci sarà così l'ex Atalanta Timothy Castagne, con centrocampo a tre formato da Mangala, Onana e Trossard.

Nell'Italia invece consueto 3-5-1-1 per Luciano Spalletti che avanzerà il rientrante Barella alle spalle di Retegui nel ruolo di trequartista, con Frattesi a centrocampo insieme a Tonali e Rovella (favorito su Locatelli). In porta, nonostante la diffida, spazio ancor a Gigio Donnarumma con Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni nel terzetto difensivo.

Queste le probabili formazioni della sfida fra Belgio e Italia:

BELGIO (4-3-3): Casteels; Debast, Faes, Theate, Castagne; Mangala, Onana, Trossard; Bakayoko, Lukaku, De Cuyper

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui