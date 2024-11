Belgio-Italia, quanto Napoli: sicuri titolari tre giocatori di Conte

Ultime di formazione per quel che riguarda il Belgio che questa sera affronterà l'Italia in Nations League allo stadio Re Balduino, impianto che per l'occasione sarà esaurito in ogni settore. Come confermato dal ct Domenico Tedesco in casa Belgio si deve far fronte all'emergenza infortuni e proprio per questo, spiega HLN, la formazione che affronterà gli azzurri potrebbe prevedere alcune sorprese. Lo scrive Tmw.

Queste le probabili formazioni della sfida fra Belgio e Italia:

BELGIO (4-3-3): Casteels; Debast, Faes, Theate, Castagne; Mangala, Onana, Trossard; Bakayoko, Lukaku, De Cuyper

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui