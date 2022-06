Belgio, le ultime dall’infermeria: Mertens in dubbio per il Galles

In dubbio per la gara in Galles anche Mertens, che non si allenato dopo essere rimasto in panchina contro la Polonia, a seguito di un piccolo problema fisico.

Poche novità dall'infermeria del Belgio in vista della sfida contro il Galles. Romelu Lukaku - riporta HLN - continua a non allenarsi e cercherà di rientrare per l'ultima partita di questo blocco di Nations League, a Varsavia contro la Polonia martedì. In dubbio per la gara in Galles anche Dries Mertens, che non si allenato dopo essere rimasto in panchina contro la Polonia, a seguito di un piccolo problema fisico.