Bella sorpresa per i tifosi: stasera Mertens a Dazn per commentare l'avvio degli azzurri

Ospite d'eccezione stasera a Dazn nella trasmissione 'SuperTele', in occasione del post-partita di Sampdoria-Juventus. E una bella sorpresa per i tifosi

TuttoNapoli.net

Ospite d'eccezione stasera a Dazn nella trasmissione 'SuperTele', in occasione del post-partita di Sampdoria-Juventus. E una bella sorpresa per i tifosi del Napoli. Dries Mertens commenterà l'avvio travolgente del Napoli, e non solo, nel programma condotto da Pierluigi Pardo, in onda dunque lunedì sera (stasera) subito dopo Samp-Juve.