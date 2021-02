Benevento, tre assenze importanti contro il Napoli: certezze solo in attacco

Quale sarà la formazione del Benevento contro il Napoli. Il portale Sportmediaset ricorda che Pippo Inzaghi riabbraccia Letizia, ai box da due mesi per infortunio e che contro gli azzurri andrà in panchina. Ancora assente Improta così come Iago Falque. In difesa mancherà lo squalificato Glik, espulso contro la Roma, ma rientrerà Tuia. In attacco Lapadula 'spalleggiato' da Ionita e Caprari.