Benitez, che flop al Celta Vigo: il club gli ha dato un ultimatum

TuttoNapoli.net

Rafa Benitez rischia di chiudere anzitempo la sua avventura al Celta Vigo. Il club galiziano si era voluto regalare un tecnico di grido per il suo centenario, tuttavia l'ex Napoli sta faticando non poco e la classifica è impietosa: 17° posto e zona retrocessione distante solamente tre punti.

Nell'ultimo turno è arrivato un pari beffa nello scontro diretto contro il Cadice, rete del 2-2 subita al decimo minuto di recupero. Secondo quanto riportato da As la proprietà ha dato al tecnico un ultimatum fino alla partita di venerdì contro l'Almeria ultimo in classifica e ancora senza vittorie. Se il Celta non dovesse rispondere con un successo l'esonero sarebbe inevitabile.