Berardi torna in Nazionale a ottobre, ma chi gli fa posto? Rischiano anche gli azzurri

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Berardi tornerà in Nazionale a ottobre. Dopo aver saltato le gare di settembre perché non utilizzato nelle prime due giornate di Serie A causa calciomercato, il capitano del Sassuolo è tornato grandissimo protagonista della nostra Serie A decidendo con le sue giocate sia la sfida contro la Juventus che quella contro l'Inter. Berardi farà parte della Nazionale anche col nuovo commissario tecnico. Luciano Spalletti stravede per lui e se non ci saranno problemi fisici lo convocherà per le sfide di ottobre contro Malta e Inghilterra.

Ma chi gli farà spazio? Questi gli attaccanti convocati per i match di settembre: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).