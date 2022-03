Bergamo come quattro anni fa: Mertens, ricordi?

Come nella stagione 2017/18, anche quest'anno, mentre lotta per lo scudetto, il Napoli sfiderà l'Atalanta in trasferta nel girone di ritorno

Come nella stagione 2017/18, anche quest'anno, mentre lotta per lo scudetto, il Napoli sfiderà l'Atalanta in trasferta nel girone di ritorno. Sulla carta sarà la partita più ostica delle ultime otto. Quattro anni fa fu decisa da un gol di Dries Mertens che sarà il centravanti di riferimento alla ripresa del campionato con Osimhen squalificato e Petagna out per infortunio. Corsi e ricorsi. Il Napoli si aggrapperà di nuovo al belga per trovare una vittoria che vorrebbe dire ulteriore linfa per la rincorsa del grande traguardo.