Betis ko 4-2, Natan è inamovibile: altri 90 minuti per il brasiliano

Il Real Betis finisce ko in trasferta contro il Valencia: sconfitta per 4-2 con il risultato quasi mai in discussione, ma i biancoverdi rimangono comunque a pochi punti dalla zona Europa. Intanto nel percorso della squadra di Pellegrini resta inamovibile Natan: il brasiliano in prestito dal Napoli è titolare fisso come centro-sinistra della difesa a 4. Per lui fanno già 18 presenze stagionali tra campionato e Conference League, con anche un gol messo a segno.