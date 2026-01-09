Biglietti Napoli-Chelsea, alle 12 inizia la seconda fase: prezzi e dettagli

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli vs Chelsea, match che si disputerà mercoledì 28 Gennaio alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il comunicato del club partenopeo:

La vendita si articola in quattro fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), per i possessori di Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti; infine, la quarta fase (fase 4)di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, della Fase 2 e della Fase 3, gli abbonati, i possessori di Fidelity Card e i possessori di Membership non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

PREZZI

I prezzi per Napoli vs Chelsea saranno i seguenti:

CURVE INFERIORI 40,00 € 45,00 €

CURVE SUPERIORI 55,00 € 60,00 €

DISTINTI INFERIORI 75,00 € 90,00 €

DISTINTI SUPERIORI 115,00 € 130,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 130,00 € 150,00 €

TRIBUNA NISIDA 150,00 € 170,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 175,00 € 200,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 200,00 € 225,00 €

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 25/26

Dalle ore 12:00 di mercoledì 7 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 8 Gennaio i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (vendita libera).

FASE 2 – Prevendita Fidelity SSC Napoli - Fan Stadium Card

Dalle ore 12:00 di venerdì 9 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di martedì 13 Gennaio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3

Dalle ore 12:00 di mercoledì 14 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 15 Gennaio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 12 Gennaio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 3, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 4 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 3 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 16 Gennaio 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca quiper consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

ONLINE

FASE 1-2 E 3

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card) ovvero, solo ed esclusivamente nella fase 3, in mancanza della Fan Stadium Card, il titolo potrà essere acquistato in modalità Passbook;

FASE 4

Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

PUNTO VENDITA

FASE 1 e 2

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

FASE 3

Non disponibile

FASE 4

Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo - stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge. In attesa delle decisioni delle Autorità Competenti, la vendita dei biglietti potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

PROMOZIONI PER NAPOLI VS CHELSEA

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 16 Gennaio 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY)

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 16 Gennaio 2026, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L'inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 4, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

INFORMAZIONI GENERALI

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.

Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.

La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.

Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.