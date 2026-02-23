Caos Var, depositato esposto alla Procura Figc! Avv. Grimaldi: "Chiediamo audio integrali!"

L’Avv. Erich Grimaldi, cassazionista del Foro di Napoli e professionista operante anche nel settore sportivo, ha depositato oggi presso la Procura Federale FIGC un esposto corredato da dossier istruttorio e allegati ricognitivi, con richiesta di apertura di un procedimento di verifica e con istanze di acquisizione documentale e tecnica. L’atto riguarda criticità applicative del Protocollo VAR, disomogeneità della soglia decisionale, incoerenze operative nella catena campo–sala VAR, tracciabilità delle decisioni e profili organizzativi relativi alle designazioni arbitrali nella stagione di Serie A 2025/2026, con particolare attenzione alle gare del Napoli e con richiesta di comparazione su club di vertice.

L’esposto non chiede la ripetizione delle gare, non pretende la modifica dei risultati né interventi sulla classifica e non formula accuse. L’obiettivo è ottenere un accertamento sul metodo, sulla uniformità interpretativa e sulla regolarità procedurale della competizione, intesa come verificabilità del processo che conduce alle decisioni tecniche determinanti. Nel documento si richiama il rilievo federale della materia e si evidenzia come la Procura Federale disponga degli strumenti necessari per verificare la corretta applicazione delle regole, anche con riferimento ai profili di processo e non solo al merito tecnico.

Nell’atto vengono richieste acquisizioni specifiche ovvero audio integrali delle comunicazioni tra arbitro e sala VAR, log dei check e timecode, report degli osservatori, valutazioni interne, filmati integrali e metadati relativi alla selezione dei frame, con particolare riguardo ai casi di fuorigioco millimetrico. Si chiede inoltre la verifica della coerenza tra quanto comunicato pubblicamente attraverso format istituzionali come Open VAR e quanto risulti dalle valutazioni interne della CAN e degli osservatori.

L’esposto richiede anche l’acquisizione dell’elenco ufficiale integrale delle designazioni arbitrali dell’intera stagione e una verifica comparata su frequenze, sequenze ravvicinate e ricorrenze, così da escludere criticità organizzative e garantire non soltanto imparzialità sostanziale, ma anche l’apparenza di imparzialità, elemento essenziale per la credibilità del campionato.

L’Avv. Grimaldi agisce quale professionista del diritto, ma anche quale tifoso e abbonato e quale Presidente di UCDL, ritenendo che la tutela dei diritti e delle libertà passi anche attraverso la trasparenza dei sistemi decisionali che incidono su interessi collettivi e sulla fiducia del pubblico e ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Ho depositato un esposto giuridicamente strutturato e la Procura Federale ha strumenti e competenze per verificare se il Protocollo VAR sia applicato con uniformità e se la soglia decisionale sia realmente coerente. Quando la stessa fattispecie viene trattata in modo diverso e quando l’OFR diventa intermittente, il problema non è più l’errore umano ma la tenuta del metodo. Non si chiede di ripetere le partite, bensì di mettere sotto controllo il processo. La regolarità della competizione non è un concetto astratto ma la somma di regole chiare, procedure replicabili e motivazioni verificabili. Se una decisione si fonda su frame, tracciature e immagini selezionate, allora deve essere riproducibile e controllabile.

Ho chiesto audio integrali, log dei check, timecode e valutazioni interne perché un sistema serio non teme la trasparenza, la pretende. Ho chiesto anche l’acquisizione del dataset ufficiale delle designazioni e una verifica comparata sulle rotazioni perché la credibilità si tutela anche sul piano organizzativo. Non sto insinuando tesi precostituite ma sto chiedendo che si escludano criticità e che, se esistono, vengano affrontate con rigore.

Il calcio professionistico vive di fiducia e quando la stessa vacilla, l’ordinamento ha il dovere di reagire con atti, istruttorie e risposte motivate. Confido in un’attivazione effettiva della Procura Federale e in esiti puntuali. In difetto, decorso un termine ragionevole, valuterò ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti, ivi inclusa la Procura della Repubblica, nel rispetto della distinzione tra profili sportivi e profili eventualmente rilevanti per l’autorità giudiziaria ordinaria".