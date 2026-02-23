Castel Volturno, il report del club: squadra divisa in due blocchi, ecco perché
All'indomani della sconfitta rimediata in casa dell'Atalanta, il Napoli è tornato a lavorare a Castel Volturno, con il mirino rivolto alla prossima partita, ancora in trasferta, sul campo dell'Hellas Verona. Antonio Conte oggi ha diviso la squadra in due blocchi. Di seguito il report pubblicato dalla società partenopea tramite il proprio sito ufficiale:
"SSC Napoli Training Center- Dopo la partita della New Balance Arena, il Napoli torna ad allenarsi in vista del prossimo match contro l'Hellas Verona, sabato alle 18:00 al Bentegodi. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno effettuato un allenamento di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione metabolica".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
