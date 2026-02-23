Ufficiale
De Bruyne è tornato a Castel Volturno! L'annuncio del club: ecco su cosa ha lavorato
TuttoNapoli.net
Nel pomeriggio di ieri Kevin De Bruyne è tornato a Napoli. Dopo l'infortunio con l'Inter e l'intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB è pronto a ripartire per il ritorno in campo. Tutto seguendo il programma stilato. E stamattina il centrocampista belga si è recato a Castel Volturno.
Nel report della seduta odierna, infatti, il club azzurro ha ufficializzato il ritorno dell'ex Manchester City al Training Center. Ecco quanto si legge sul sito della società: "Kevin De Bruyne è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire e completare il suo percorso di lavoro".
