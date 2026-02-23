Caos Atalanta-Napoli, KK: vertici arbitrali confermano, su Hojlund ha deciso l'assistente!

Non usa mezzi termini Valter De Maggio, intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, nel commentare gli episodi arbitrali dell’ultima gara. Secondo quanto riferito dal direttore dell’emittente, dai vertici arbitrali sarebbe arrivata la conferma che l’indicazione sull’azione contestata è partita dall’assistente, con Daniele Chiffi che si è fidato del guardalinee arrivando ad annullare il gol.

De Maggio parla di episodio “gravissimo” e solleva un dubbio: perché il VAR, con Gianluca Aureliano, è stato così rapido nel richiamare Chiffi sul rigore ma non sul gol di Rasmus Højlund? “Siamo a un punto di non ritorno – ha aggiunto – c’è confusione totale: un VAR che interviene quando non dovrebbe e resta fermo quando dovrebbe farlo”. Nel mirino anche Gianluca Rocchi: “Cambia opinione ogni settimana e gli arbitri non lo seguono più”.