Algoritmo Opta, la classifica stravolta: Napoli settimo, Juve a -6 dall'Inter e non solo
Napoli al settimo posto, Juventus in piena corsa Scudetto con soli sei punti in meno dell'Inter, Fiorentina in zona Europa e ancora Lazio in piena lotta salvezza. Questi sono solo alcuni degli stravolgimenti a quella che dovrebbe essere ad oggi la vera classifica di Serie A, secondo Opta Analyst. Basandosi soprattutto sulle statistiche di xG (expected goals) ed xGA (expected goal againtst), l'algoritmo restituisce un nuovo tabellone che presenta non poche sorprese.
Di seguito la classifica completa secondo gli XPTS (expected points) di Opta Analyst:
1 - Inter 56.3 punti
2 - Juventus 50.0 punti
3 - Milan 46.0 punti
4 - Como 45.3 punti
5 - Roma 43.2 punti
6 - Atalanta 42.6 punti
7 - Napoli 40.9 punti
8 - Fiorentina 36.4 punti
9 - Genoa 34.9 punti
10 - Bologna 34.9 punti
11 - Sassuolo 31.8 punti
12 - Udinese 29.8 punti
13 - Torino 29.0 punti
14 - Verona 28.8 punti
15 - Lazio 28.6 punti
16 - Pisa 27.6 punti
17 - Parma 27.3 punti
18 - Cagliari 27.2 punti
19 - Cremonese 25.4 punti
20 - Lecce 24.2 punti
