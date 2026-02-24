Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "Rabbia Napoli, De Laurentiis messaggia Gravina"

Oggi alle 07:51Notizie
di Fabio Tarantino

È il giorno della verità per l'Inter. Questa sera (ore 21) San Siro si illuminerà per ospitare il Bodo/Glimt e puntare a rimontare l'1-3 incassato nei playoff di Champions League d'andata in terra norvegese. "Fuori i gol", la richiesta in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Da Dimarco a Pio Esposito, tutte le carte di Cristian Chivu per ribaltare lo svantaggio e qualificarsi agli ottavi di finale. Con Denzel Dumfries di nuovo tra i convocati dopo un lungo stop post-operazione alla caviglia sinistra.

In alto spazio al Napoli ma con un trafiletto, Rabbia Napoli si legge. De Laurentiis, messaggio a Gravina: problema arbitri da risolvere. Questa la richiesta del patron azzurro dopo Bergamo. 