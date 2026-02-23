Tuttonapoli Cosa ci ha detto Atalanta-Napoli: i cinque punti di Tuttonapoli

Il Napoli subisce la rimonta per 2-1 contro l'Atalanta, al termine di una partita decisamente falsata, a causa di episodi arbitrali a dir poco controversi, e manca l'allungo sulla Juventus mentre viene agganciato dalla Roma. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.

Ahia AIA... - Non basta una stagione costernata da infortuni ed aumentano anche quelli arbitrali nei confronti del Napoli. A Bergamo una partita praticamente chiusa sul 2-0 viene riaperta da scelte arbitrali disastrosi, ma prima riavvolgiamo il nastro. Contatto in area di rigore tra Hojlund e Hien, l'assistente di gara Chifi non esita e concede calcio di rigore. Non concederlo non sarebbe stato uno scandalo, ma quando l'arbitro valuta l'entità del contatto e assegna il rigore, da protocollo non ci può essere l'intervento del Var per valutarne l'entità. E poi inspiegabile la rete annullata a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien. I due si "allacciano" a vicenda, ma non c'è nessun fallo. Chiffi osserva, aspetta che l'azione finisca per poi annullare il gol.

Piede delicato Gutierrez - Il Napoli segna su piazzato. Bella palla di Gutierrez per la testa di Beukema. L'esterno spagnolo, dopo il gol con la Fiorentina, ci aveva preso gusto: senza la decisione assurda di Chiffi, sarebbe stato un gol e un assist. Dopo un inizio a rilento per il problema fisico che si portava dai tempi del Girona, sembra stia iniziando ad ingranare. A Bergamo ha giocato sulla corsia di sinistra, in seguito a diverse partite sul lato opposto, zona dov'era arrivato il gol contro la Fiorentina.

Alisson - Due su due positive per il nuovo acquisto del Napoli, questa volta da titolare rispetto allo spezzone contro la Roma. E ancora una volta, una buona prestazione. Prova spesso a scappare agli avversari con la sua velocità: sulla linea del fuorigioco oppure attraverso l'imprevedibilità nell'uno contro uno. Verso il finale del primo tempo ha sfiorato la possibilità di segnare, non è riuscito ad arrivare con forza sulla respinta di Carnesecchi, Vergara. Nella ripresa altri due spunti, ma è incisivo.

I dati dopo Atalanta-Napoli - Tra campionato e Champions sono nove le sconfitte esterne del Napoli mentre al Maradona, anche in un'annata non brillante, gli azzurri restano imbattuti (il Como in Coppa Italia ha vinto sui rigori). Il dato più eclatante è relativo alla sconfitta dopo essere passati in vantaggio: il Napoli non subiva una rimonta dall'aprile 2022 contro l'Empoli. Anche in questo caso, la partita dopo il vantaggio di Beuekema sembrava pendere a favore degli azzurri o quantomeno un pareggio. Invece il gol annullato a Gutierrez ha stravolto totalmente gli equilibri, facendo subire nuovamente una rimonta agli azzurri dopo un bel po' di tempo.

La lotta Champions - Il Napoli, nonostante i risultati, ha tutte le carte in regola per centrale l'obiettivo minimo della Champions. -4 dal Milan secondo, pari punti con la Roma, +4 sulla Juve e +5 Atalanta e Como che hanno recuperato tre punti in una sola giornata. Allo stesso tempo bisogna, però, stare molto attenti perché la continuità di risultati non c'è e quando poi si aggiungono anche questi episodi, il rischio di essere avvicinati da chi ti segue è dietro l'angolo. Sarà fondamentale far valere l'impegno a settimana, unito ad un calendario abbordabile per gli azzurri da qua alla fine.