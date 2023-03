Biglietti Napoli-Milan di Champions, quasi esauriti Distinti e Tribune! A ruba anche le Curve

Alle 15 è partita la vendita libera per i biglietti di Napoli-Milan di Champions League, in programma il prossimo 18 aprile al Maradona

Alle 15 è partita la vendita libera per i biglietti di Napoli-Milan di Champions League, in programma il prossimo 18 aprile al Maradona. Al momento sono disponibili soltanto i tagliandi per i settore inferiori, solo in un secondo momento saranno messi in vendita anche per i settori superiori. In due ore sono già quasi terminati i Distinti e le Tribune, ma sono andati a ruba anche i biglietti per le Curve. Su Ticketone momentaneamente sono disponibili gli ultimi posti per Distinti e Tribune e c'è bassa disponibilità di tagliandi per le Curve.