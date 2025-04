Bilancio Filmauro 2024, 92% dei ricavi da Napoli e Bari: dal club azzurro 63mln di utili

Anche nel 2024 il consiglio di amministrazione della Filmauro, dove siedono il presidente Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Marie Baudit, e i figli Luigi, Valentina ed Edoardo, si è diviso un compenso di quasi quattro milioni di euro, dopo i 3,6 milioni del 2023. Lo riferisce Italiaoggi.

"Come emerge dal bilancio, approvato a Roma pochi giorni fa, il gruppo ha chiuso l’esercizio 2024 con un valore della produzione di 373 milioni di euro (-6,9% sul 2023), utili per 57,14 milioni di euro (78,6 milioni nel 2023) e un patrimonio netto pari a 232,7 milioni (175,26 milioni nel 2023), che nel 2020 ha visto la rivalutazione del marchio Napoli da zero a 75 milioni di euro, e di quello del Bari da 14 mila euro a 5,5 milioni di euro, con ammortamento in 20 anni.

I proventi della gestione calcistica (Filmauro controlla le squadre di calcio del Napoli e del Bari) pesano per il 92% del totale ricavi (93% nel 2023), mentre il cinema, attività per la quale il brand De Laurentiis è celebre in tutto il mondo, vale appena il 3%. Dal Napoli calcio sono arrivati 63 milioni di euro di utili, dal Bari 3,4 milioni di perdite, e dalle restanti attività di Filmauro 1,2 milioni di perdite".