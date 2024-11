Bilancio Napoli 2024, plusvalenze con Kim, Elmas e Lozano: le cifre

Il Napoli chiude ancora in utile il bilancio 2024, cifre quasi da record. Dai documenti riportati da Calcio e Finanza, nella stagione 2023/24 gli azzurri registrano ricavi pari 328,2 milioni di euro, di questi le plusvalenze hanno toccato quota 70,7 milioni grazie alle cessioni di Kim, Elmas e Lozano. Nel dettaglio, queste sono le cifre delle plusvalenze registrate per ciascuna delle operazioni:

-Kim Min-Jae ceduto al Bayern Monaco per 50 milioni (plusvalenza di 36,8 milioni);

-Elif Elmas ceduto al Lipsia per 24 milioni (plusvalenza di 23,1 milioni);

-Hirving Lozano ceduto al PSV per 12,3 milioni (plusvalenza di 10,8 milioni).