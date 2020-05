Bild anticipa l'ufficialità: "La Bundesliga riparte venerdì 15 maggio!"

Dopo l'annuncio di Angela Merkel, che nel pomeriggio ha di fatto annunciato la possibilità per la Bundesliga di poter ripartire dal 15 maggio, ora arrivano anche le prime notizie sulla data ufficiale nella quale avrà nuovamente inizio la Bundes: come annunciato dalla Bild, che di fatto anticipa l'ufficialità, sarà venerdì 15 maggio la data che vedrà il nuovo start per il campionato tedesco. Notizia importante che certifica quanto la federazione tedesca stia lavorando in maniera celere per dare ai club notizie certe.