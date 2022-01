Bologna al lavoro in vista del Napoli: Schouten a parte, terapie per Orsolini

Nel pomeriggio soleggiato di oggi sono proseguiti i lavori dei rossoblù verso la partita col Napoli. Agli ordini di Sinisa Mihajlovic la squadra ha svolto un’attivazione atletica, una serie di esercitazioni tattiche e lavoro a tema in due gruppi. Programma personalizzato per Jerdy Schouten, terapie per Riccardo Orsolini.